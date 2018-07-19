Білий дім і Держдеп розійшлися у думках щодо пропозиції Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Білий дім і Державний департамент США висловили протилежні думки щодо пропозиції президента Росії Володимира Путіна про обмін можливостями здійснити слідчі дії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Путін пропонує надати американським прокурорам доступ до 12 росіян, яких звинувачують у втручанні у вибори 2016 року, якщо російські прокурори, які переслідують критика Кремля Вільяма Браудера, дозволять допитати кількох американців.
Білий дім напередодні увечері заявив, що розглядає пропозицію, зроблену Путіним президенту США Дональду Трампу на переговорах у Гельсінкі 16 липня, натомість Державний департамент та ФБР відкидають цей запит Росії, відзначає видання.
"Заяви з боку російського уряду є абсолютно абсурдними", - заявила речниця Держдепу Хізер Нойєрт з цього приводу.
Вона зазначила, що американський суд уже відхилив звинувачення Росії проти Браудера, і російська влада знає позицію США з цього питання.
Браудер був одним з ініціаторів ухвалення в США "закону Магнітського", який передбачає візові й економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Росія звинувачує Браудера в ухилянні від сплати податків та шахрайстві.
Нагадаємо, Держдеп розповів про три пропозиції за підсумками зустрічі Путіна і Трампа.