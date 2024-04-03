Беспорядки после выборов в Турции: один человек погиб, четверо ранены

Брат кандидата от оппозиции был убит и еще четыре человека получили ранения в столкновениях между оппонентами и сторонниками новоизбранного мэра городского округа от правящей партии в преимущественно курдском регионе на юго-востоке Турции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сторонники Партии справедливости и развития (ПСР) президента Тайипа Эрдогана столкнулись со сторонниками оппозиционной партии ДЭВА (Средство) в районе Первари города Сиирт во вторник вечером после местных выборов в воскресенье, на которых оппозиция в основном показала хорошие результаты по всей Турции.

В округе кандидат от ПСР на пост мэра победил с 52% голосов, а кандидат от ДЭВА занял второе место с 40%.

В администрации губернатора сообщили, что в ходе столкновений пострадали пять человек, один из которых скончался от ран. Заместитель председателя ДЭВА Мехмет Эмин Экмен опознал погибшего как брата кандидата от партии.

ДЭВА была одной из шести партий в оппозиционном альянсе перед всеобщими выборами в мае 2023 года, когда Эрдоган получил еще один пятилетний мандат, а его правящий альянс получил парламентское большинство.

Полиция расследует инцидент, шесть человек были задержаны, сообщили в администрации губернатора Сиирта, добавив, что в районе Первари ввели комендантский час до утра четверга по соображениям безопасности.

Во вторник вечером протесты также распространились в других юго-восточных провинциях Турции.

На кадрах видно, как протестующие в провинции Батман стреляют петардами в полицию, которая обливает их водометами, в то время как десятки сотрудников службы безопасности были расквартированы вокруг города Хаккари, где также прошли протесты.