Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в рф, питающую оккупированный Крым: что известно

В российском Краснодарском крае в ночь на 7 июня беспилотники атаковали электроподстанцию, которая питает оккупированный Крым, передает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

"5 БПЛА попали минувшей ночью по территории электроподстанции в хуторе Белый Темрюкского района, входящего в состав так называемого "энергомоста в Крым". По данным росСМИ, поврежден трансформатор, возник небольшой пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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В Минобороны россии заявили, что в ночь с 6 на 7 июня над Краснодарским краем якобы нейтрализовали 6 БПЛА.