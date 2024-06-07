Безпілотники атакували електричну підстанцію у рф, що живить окупований Крим: що відомо
Київ • УНН
Безпілотники атакували електричну підстанцію в Краснодарському краї росії, яка забезпечує електроенергією окупований Крим, пошкодивши трансформатор і викликавши невелику пожежу, в той час як росія заявила, що нейтралізувала 6 безпілотників в цьому районі.
У російському Краснодарського краю у ніч на 7 червня безпілотники атакували електропідстанцію, яка живить окупований Крим, передає УНН із посиланням на "Кримський вітер".
"5 БПЛА влучили минулої ночі по території електропідстанції у хуторі Білий Темрюкського району, що входить до складу так званого "енергомосту до Криму". За даними росЗМІ, пошкоджено трансформатор, виникла невелика пожежа. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Додамо
У Міноборони росії заявили, що в ніч з 6 на 7 червня над Краснодарським краєм нібито нейтралізували 6 БПЛА.