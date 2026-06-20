Беспилотники 422-го полка "LUFTWAFFE" поразили российские логистические пути

Беспилотники 422-го полка "LUFTWAFFE" поразили российские грузовики, которые прикрывались почтовыми перевозками. Об этом сообщил командир полка, майор Николай Колесник в Facebook, передает УНН.

Детали

Тут почтальоны Украины просили доставить бандероли, п*дрооператору почты рф, доставлено, 422 LUFTWAFFE, своевременная доставка в установленные сроки. Прекращение вражеской логистики, где агрессор прикрывается почтовыми перевозками. Ни один гражданский не пострадал - написал Колесник.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение моста через Геническую протоку, комплекса "Панцирь-С" и пунктов управления БпЛА противника.