Беспилотники 422-го полка "LUFTWAFFE" поразили российские логистические пути
Киев • УНН
422-й полк "LUFTWAFFE" поразил российские грузовики, которые прикрывались почтовыми перевозками. Командир полка майор Николай Колесник сообщил, что ни один гражданский не пострадал.
Беспилотники 422-го полка "LUFTWAFFE" поразили российские грузовики, которые прикрывались почтовыми перевозками. Об этом сообщил командир полка, майор Николай Колесник в Facebook, передает УНН.
Детали
Тут почтальоны Украины просили доставить бандероли, п*дрооператору почты рф, доставлено, 422 LUFTWAFFE, своевременная доставка в установленные сроки. Прекращение вражеской логистики, где агрессор прикрывается почтовыми перевозками. Ни один гражданский не пострадал
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение моста через Геническую протоку, комплекса "Панцирь-С" и пунктов управления БпЛА противника.