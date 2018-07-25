Берлинские трамваи, вероятно, не смогут полноценно ездить по Львову

По информации издания, техническую особенность можно увидеть не только на фотографиях, но и на видео в Youtube.

Так же на можно увидеть, что в местах следования этих трамваев нет платформ. В то же время во Львове на трамвайных остановках массово внедряют повышенные платформы.

Издание отмечает, что есть все шансы на то, что двери приобретенных трамваев не смогут открыться на остановках где есть такие платформы. А это практически все новые остановки у вокзала, а также почти по всему маршруту трамвая №8 на Сихов. Также повышение соорудили в центре Львова на улице Дорошенко.

В то же время, как сообщил в комментарии заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый, если по месту окажется, что двери все же не открываются, то их можно модифицировать доработкой в ​​виде щеток на нижней части и они будут открываться.

"Мы это видели еще в Берлине, но к сожалению это не магазин где можно было заказать дополнительно какие-то опции. Есть такая модель и есть именно такая модификация. Мы взвесили все за и против и приняли такое решение. При необходимости мы можем частично подкорректировать маршруты в части трамваев модифицируем двери, а другая часть будет ездить по другим маршрутам", - отметил Андрей Белый.

Как сообщал УНН, во Львов привезли уже шесть б/у трамваев из Германии.