Берлінські трамваї, ймовірно, не зможуть повноцінно їздити Львовом

За інформацією видання, технічну особливість можна побачити не лише на фотографіях, але і на відео в Youtube.

Так само на можна побачити, що в місцях курсування цих трамваїв немає платформ. В той же час у Львові на трамвайних зупинках масово впроваджують підвищені платформи.

Видання зазначає, що є всі шанси на те, що двері придбаних трамваїв не зможуть відкритись на зупинках де є такі платформи. А це практично всі нові зупинки біля вокзалу, а також майже по всьому маршруту трамваю №8 на Сихів. Також підвищення спорудили в центрі Львова на вулиці Дорошенка.

У той же час, як повідомив в коментарі заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, якщо по місцю виявиться, що двері таки не відкриваються, то їх можна модифікувати доробкою у вигляді щіток на нижній частині і вони будуть відкриватись.

"Ми це бачили ще в Берліні, але на превеликий жаль це не магазин де можна було замовити додатково якісь опції. Є така модель і є саме така модифікація. Ми зважили всі за і проти і прийняли таке рішення. За потреби ми можемо частково підкоригувати маршрути, в частині трамваїв модифікуємо двері, а інша частина буде їздити по інших маршрутах", - зазначив Андрій Білий.

Як повідомляв УНН, до Львова привезли вже шість вживаних трамваїв з Німеччини.