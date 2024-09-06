"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

Благотворительный фонд Сергея Притулы совместно с сетью магазинов EVA начинают новый сбор на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для Сил обороны Украины. Кампания, получившая название "Бережи тебе РЕБ!", направлена на обеспечение украинских военных необходимым оборудованием, которое защищает от вражеских дронов и спасает жизни.

Цель сбора - приобретение современных средств РЭБ, которые существенно снижают эффективность вражеских беспилотников, делая невозможным их использование для передачи сигналов видео и управления. Учитывая массовое использование дронов на фронте, потребность в РЭБ остается постоянной и критической.

Сбор продлится до 4 декабря включительно. Поддержать инициативу можно денежным донатом на сайте фонда или перевести бонусы, накопленные в программе лояльности "EVA Мозаика", следующими способами:

- на кассе любого магазина EVA;

- в мобильном приложении EVA в разделе "Благотворительность";

- в вайбер-боте или телеграм-боте EVA в разделе "Благотворительность";

- на сайте EVA Charity.

"Сейчас все мы или в армии, или для армии. И помогать нашим защитникам можно, выполняя бытовые ежедневные дела, например, покупая косметику для себя или товары для дома. Спасибо партнерам EVA, которые предоставляют такую простую возможность в пару кликов помогать и вместе обеспечивать средства РЭБ. Они сейчас нужны войску везде, ведь защищают военных от вражеских дронов", - рассказал об этом сотрудничестве Сергей Притула, общественный деятель, основатель Фонда Притулы.

"Наша сила в единстве и взаимной поддержке. В эти сложные времена мы не можем оставаться в стороне, поэтому EVA продолжает активно реализовывать инициативы, которые помогают защитникам Украины. Этот проект - еще один пример того, как совместными усилиями можно обеспечить наших воинов необходимыми средствами, спасающими жизни. Мы уверены, что каждый бонус, каждый донат - это шаг к нашей общей победе", - говорит Александра Гнатик, руководитель PR-направления сети магазинов и EVA.UA.

Обеспечим военных средствами РЭБ. Защитим тех, кто защищает нас!