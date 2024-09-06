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"Бережи тебе РЕБ!": EVA та Фонд Притули збирають бонуси для допомоги військовим

"Бережи тебе РЕБ!": EVA та Фонд Притули збирають бонуси для допомоги військовим

Київ • УНН

 • 100793 перегляди

Благодійний фонд Сергія Притули спільно з мережею магазинів EVA розпочинають новий збір на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для Сил оборони України.

Благодійний фонд Сергія Притули спільно з мережею магазинів EVA розпочинають новий збір на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для Сил оборони України. Кампанія, що отримала назву "Бережи тебе РЕБ!", спрямована на забезпечення українських військових необхідним обладнанням, яке захищає від ворожих дронів і рятує життя.

Мета збору - придбання сучасних засобів РЕБ, які суттєво знижують ефективність ворожих безпілотників, унеможливлюючи їхнє використання для передачі сигналів відео та керування. Зважаючи на масове використання дронів на фронті, потреба в РЕБ залишається постійною та критичною.

Збір триватиме до 4 грудня включно. Підтримати ініціативу можна грошовим донатом на сайті фонду або переказати бонуси, накопичені у програмі лояльності "EVA Мозаїка", наступними способами:

-       на касі будь-якого магазину EVA;

-       у мобільному застосунку EVA в розділі "Благодійність";

-       у вайбер-боті або телеграм-боті EVA в розділі "Благодійність";

-       на сайті EVA Charity.

"Зараз усі ми або у війську, або для війська. І допомагати нашим захисникам можна, виконуючи побутові щоденні справи, як-от купуючи косметику для себе або товари для дому. Дякую партнерам EVA, які надають таку просту можливість у пару кліків допомагати і разом забезпечувати засоби РЕБ. Вони зараз потрібні війську всюди, адже убезпечують військових від ворожих дронів", - розповів про цю співпрацю Сергій Притула, громадський діяч, засновник Фонду Притули.

"Наша сила в єдності та взаємній підтримці. У ці складні часи ми не можемо залишатися осторонь, тому EVA продовжує активно реалізовувати ініціативи, які допомагають захисникам України. Цей проєкт - ще один приклад того, як спільними зусиллями можна забезпечити наших воїнів необхідними засобами, що рятують життя. Ми впевнені, що кожен бонус, кожен донат - це крок до нашої спільної перемоги", - говорить Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA та EVA.UA.

Забезпечимо військових засобами РЕБ. Захистимо тих, хто захищає нас!

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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