Бекхэм сравнил уровень игры Месси и Роналду
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Легендарный полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм назвал уровень игры нападающего "Барселоны" Лионеля Месси выше его извечного соперника Криштиану Роналду из "Ювентуса", информирует УНН со ссылкой на Goal.
"Месси - уникальный футболист, больше таких футболистов нет. Они вместе с Роналду превосходят всех остальных. С ними трудно кого-то сравнить, хотя Криштиану не дотягивает до уровня Лионеля", - отметил англичанин.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 22 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 12 голевых пасов. У Роналду данная статистика достигает 22 матча в итальянском первенстве - 21 гол и 3 результативные передачи.
Примечательно, что в активе аргентинца шесть завоеванных "Золотых мячей". У португальца - на один меньше.
Добавим, в активе Бекхэма 21 завоеванный трофей за карьеру на клубном уровне в составе "Манчестер Юнайтед", "Реала", "ПСЖ" и "Лос-Анджелес Гэлакси".
Как сообщалось ранее в УНН, Месси опроверг информацию о своем переходе в итальянский гранд.