Бекхем порівняв рівень гри Мессі та Роналду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Легендарний півзахисник збірної Англії Девід Бекхем назвав рівень гри нападника "Барселони" Ліонеля Мессі вищим за його одвічного суперника Кріштіану Роналду із "Ювентуса", інформує УНН із посиланням на Goal.
"Мессі - унікальний футболіст, більше таких футболістів не існує. Вони разом з Роналду перевершують всіх інших. З ними важко когось порівняти, хоча Кріштіану не дотягує до рівня Ліонеля", - наголосив англієць.
У нинішньому сезоні Чемпіонату Іспанії Мессі взяв участь в 22 матчах, в яких забив 19 голів і зробив 12 гольових пасів. У Роналду дана статистика сягає 22 матчів в італійській першості - 21 гол і 3 результативні передачі.
Примітно, що в активі аргентинця шість завойованих "Золотих м'ячів". У португальця - на один менше.
Додамо, в активі Бекхема 21 завойований трофей за кар'єру на клубному рівні у складі "Манчестер Юнайтед", "Реала", "ПСЖ" та "Лос-Анджелес Гелаксі".
Як повідомлялося раніше в УНН, Мессі спростував інформацію про свій перехід в італійський гранд.