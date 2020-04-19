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Бекхем порівняв рівень гри Мессі та Роналду

Бекхем порівняв рівень гри Мессі та Роналду

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Легендарний півзахисник збірної Англії Девід Бекхем назвав рівень гри нападника "Барселони" Ліонеля Мессі вищим за його одвічного суперника Кріштіану Роналду із "Ювентуса", інформує УНН із посиланням на Goal.

"Мессі - унікальний футболіст, більше таких футболістів не існує. Вони разом з Роналду перевершують всіх інших. З ними важко когось порівняти, хоча Кріштіану не дотягує до рівня Ліонеля", - наголосив англієць.

У нинішньому сезоні Чемпіонату Іспанії Мессі взяв участь в 22 матчах, в яких забив 19 голів і зробив 12 гольових пасів. У Роналду дана статистика сягає 22 матчів в італійській першості - 21 гол і 3 результативні передачі.

Примітно, що в активі аргентинця шість завойованих "Золотих м'ячів". У португальця - на один менше.

Додамо, в активі Бекхема 21 завойований трофей за кар'єру на клубному рівні у складі "Манчестер Юнайтед", "Реала", "ПСЖ" та "Лос-Анджелес Гелаксі".

Як повідомлялося раніше в УНН, Мессі спростував інформацію про свій перехід в італійський гранд.

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