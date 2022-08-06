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Байден сдал отрицательный тест на COVID-19, но до сих пор в строгой изоляции

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден сдал отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает National Public Radio со ссылкой на врача президента США Кевина О'Коннора, передает УНН.

Детали

"В это утро его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным", - уточнил медик.

Однако, несмотря на полученный тест, Байден останется в "строгой изоляции" до тех пор, пока второй тест не подтвердит его выздоровление.

По словам врача, президент США продолжает чувствовать себя "очень хорошо".

Ранее

Ранее уточнялось, что Байден получил еще один положительный тест на COVID-19.

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