Байден сдал отрицательный тест на COVID-19, но до сих пор в строгой изоляции

Детали

"В это утро его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным", - уточнил медик.

Однако, несмотря на полученный тест, Байден останется в "строгой изоляции" до тех пор, пока второй тест не подтвердит его выздоровление.

По словам врача, президент США продолжает чувствовать себя "очень хорошо".

Ранее

Ранее уточнялось, что Байден получил еще один положительный тест на COVID-19.