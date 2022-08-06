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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 19959 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Байден здав негативний тест на COVID-19, але досі в суворій ізоляції

Байден здав негативний тест на COVID-19, але досі в суворій ізоляції

Київ • УНН

 • 213277 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден здав негативний тест на COVID-19. Про це повідомляє National Public Radio з посиланням на лікаря президента США Кевіна О'Коннора, передає УНН.

Деталі

"Цього ранку його антиген-тест на SARS-CoV-2 був негативним", - уточнив медик.

Проте, незважаючи на отриманий тест, Байден залишиться в "суворій ізоляції" доти, доки другий тест не підтвердить його одужання.

За словами лікаря, президент США продовжує почуватися "дуже добре".

Раніше

Раніше уточнювалося, що Байден отримав ще один позитивний тест на COVID-19.

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