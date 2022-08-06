Байден здав негативний тест на COVID-19, але досі в суворій ізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден здав негативний тест на COVID-19. Про це повідомляє National Public Radio з посиланням на лікаря президента США Кевіна О'Коннора, передає УНН.
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"Цього ранку його антиген-тест на SARS-CoV-2 був негативним", - уточнив медик.
Проте, незважаючи на отриманий тест, Байден залишиться в "суворій ізоляції" доти, доки другий тест не підтвердить його одужання.
За словами лікаря, президент США продовжує почуватися "дуже добре".
Раніше
Раніше уточнювалося, що Байден отримав ще один позитивний тест на COVID-19.