Байден заявил, что Путин хочет посеять разлад между США и ЕС

“Я знаю Путина. У меня были личные встречи с Путиным. Я смотрел ему в глаза, как говорится. Это человек, у которого было одно основное желание: разрушить НАТО и заставить Америку отдалиться от Европы, евроатлантического альянса. Потому что это единственное, что он не может прорвать, если оно остается целым”, — сказал Байден.

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Бывший вице-президент отметил, что у действующего президента США Дональда Трампа нет понимания геополитических проблем.

“Я не думаю, что сегодняшний президент Соединенных Штатов имеет хоть какое-то понимание геополитических проблем... Он ничего не знает о внешней политике. Он ничего не знает о ядерном сдерживании. Он не знает ничего”, — сказал Байден.

Напомним, Президент США Дональд Трамп, комментируя свои взгляды на отношения НАТО с Россией, заявил, что Соединенные Штаты хорошо ладят с российской стороной.