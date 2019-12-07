Байден заявил, что Путин хочет посеять разлад между США и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Бывший вицепрезидент Соединенных Штатов Джо Байден, который сейчас принимает участие в предвыборной гонке на пост президента США, заявил, что российский президент Владимир Путин хочет посеять разлад между США и ЕС и разрушить Североатлантический Альянс (НАТО). Об этом Байден рассказал в интервью CNBC, передает УНН.
“Я знаю Путина. У меня были личные встречи с Путиным. Я смотрел ему в глаза, как говорится. Это человек, у которого было одно основное желание: разрушить НАТО и заставить Америку отдалиться от Европы, евроатлантического альянса. Потому что это единственное, что он не может прорвать, если оно остается целым”, — сказал Байден.
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Бывший вице-президент отметил, что у действующего президента США Дональда Трампа нет понимания геополитических проблем.
“Я не думаю, что сегодняшний президент Соединенных Штатов имеет хоть какое-то понимание геополитических проблем... Он ничего не знает о внешней политике. Он ничего не знает о ядерном сдерживании. Он не знает ничего”, — сказал Байден.
Напомним, Президент США Дональд Трамп, комментируя свои взгляды на отношения НАТО с Россией, заявил, что Соединенные Штаты хорошо ладят с российской стороной.