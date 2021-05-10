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Байден и Столтенберг примут участие в саммите лидеров восточноевропейских стран "Бухарестская девятка"

Байден и Столтенберг примут участие в саммите лидеров восточноевропейских стран "Бухарестская девятка"

Киев  •  УНН

 • 19139 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Румынии начинается встреча лидеров восточноевропейских стран, входящих в НАТО. Ожидается участие онлайн президента США Джо Бадена, пишет УНН со ссылкой на румынские и польские СМИ.

Детали

Во время встречи в Бухаресте президенты девяти стран должны выработать общую позицию к саммиту НАТО в Брюсселе, запланированному через месяц. Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Польши Дуда будут присутствовать в Бухаресте. Другие политики примут участие в переговорах через Интернет, сообщает Польское радио.

Группа, известная как "Бухарестская девятка", состоящую из стран восточного фланга НАТО, включая Польшу, страны Балтии и Румынию. Группа действует уже шесть лет, с тех пор, как НАТО начало укреплять регион в ответ на российскую угрозу.

Руководитель польского Бюро национальной безопасности Павел Сольох отметил, что это прежде всего реакция на действия России.

Цитата:

"Основной смысл функционирования - это обратить внимание наших союзников на эту перспективу угроз с Востока. Конечно, мы в Польше осознаем, что агрессивная и напористая российская политика в дальнейшем является угрозой", - подчеркнул Сольох.

Через месяц в Брюсселе, на саммите НАТО, политики должны обсудить вопрос плана реформ Альянса на следующее десятилетие, а также ситуацию в Восточной Европе.

Встреча в Бухаресте происходит за несколько дней до начала крупнейших в этом году учений НАТО в Европе. Учения под названием "Steadfast Defeneder 21" ( "Устойчивое защитник 21") начнутся в среду, 12 мая. Последней их частью будут маневры сухопутных войск в Румынии, также при участии польских солдат.

В НАТО подчеркивают, что обучение оборонного характера, но известно, что одной из причин их проведения как раз и являются действия России на границе с Украиной.

Румынский сайт Realitateа, сообщает, что участие в саммите примут Президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен, который недавно посетил Украину. Саммит пройдет в смешанном формате и представители США будут участвовать с помощью видеосвязи. Также в онлайн-формате примет участие в мероприятии и Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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