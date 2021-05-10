Байден та Столтенберг візьмуть участь у саміті лідерів східноєвропейських країн “Бухарестська дев’ятка”

ukru
Ексклюзив
10:51 • 31861 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 53110 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 120446 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 162375 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 238486 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181472 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175180 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188284 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155082 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160244 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 104735 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 102511 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 100801 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 114530 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 103917 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 238486 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 192357 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 287877 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 283158 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 409878 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 84940 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 91159 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 86965 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 108876 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118256 перегляди
Актуальне
Байден та Столтенберг візьмуть участь у саміті лідерів східноєвропейських країн “Бухарестська дев’ятка”

Байден та Столтенберг візьмуть участь у саміті лідерів східноєвропейських країн “Бухарестська дев’ятка”

Київ • УНН

 • 19150 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. У Румунії розпочинається зустріч лідерів східноєвропейських країн, які входять до НАТО. Очікується участь онлайн президента США Джо Бадена, пише УНН з посиланням на румунські та польські ЗМІ.

Деталі

Під час зустрічі в Бухаресті президенти дев’яти країн мають виробити спільну позицію до саміту НАТО в Брюсселі, запланованого за місяць. Президент Румунії Клаус Іоанніс та президент Польщі Анджей Дуда будуть присутні в Бухаресті. Інші політики візьмуть участь у переговорах через Інтернет, повідомляє Польське радіо.

Група, відома як “Бухарестська дев’ятка”, складається з країн східного флангу НАТО, включаючи Польщу, країни Балтії та Румунію. Група діє вже шість років, із тих пір, як НАТО почало зміцнювати регіон через російську загрозу.
Керівник польського Бюро національної безпеки Павел Сольох наголосив, що це насамперед реакція на дії Росії.

Цитата:

“Основний сенс функціонування — це звернути увагу наших союзників на цю перспективу загроз зі Сходу. Звичайно, ми в Польщі усвідомлюємо, що агресивна та напориста російська політика надалі є загрозою”, — підкреслив Сольох.

Через місяць у Брюсселі, на саміті НАТО, політики мають обговорити питання плану реформ Альянсу на наступне десятиліття, а також ситуацію у Східній Європі.

Зустріч у Бухаресті відбувається за кілька днів до початку найбільших у цьому році навчань НАТО в Європі. Навчання під назвою “Steadfast Defeneder 21” (“Стійкий захисник 21”) розпочнуться у середу, 12 травня. Останньою їх частиною будуть маневри сухопутних військ у Румунії, також за участю польських солдатів.

У НАТО підкреслюють, що навчання оборонного характеру, але відомо, що однією з причин їх проведення саме і є аме дії Росії на кордоні з Україною.

Румунський сайт Realitateа, повідомляє, що участь у саміті візьмуть Президент США Джо Байден та державний секретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно відвідав Україну. Саміт відбуватиметься у змішаному форматі і представники США братимуть участь за допомогою відеозв’язку. Також в онлайн-форматі візьме участь у заході і Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами