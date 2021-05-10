Байден та Столтенберг візьмуть участь у саміті лідерів східноєвропейських країн “Бухарестська дев’ятка”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Румунії розпочинається зустріч лідерів східноєвропейських країн, які входять до НАТО. Очікується участь онлайн президента США Джо Бадена, пише УНН з посиланням на румунські та польські ЗМІ.
Деталі
Під час зустрічі в Бухаресті президенти дев’яти країн мають виробити спільну позицію до саміту НАТО в Брюсселі, запланованого за місяць. Президент Румунії Клаус Іоанніс та президент Польщі Анджей Дуда будуть присутні в Бухаресті. Інші політики візьмуть участь у переговорах через Інтернет, повідомляє Польське радіо.
Група, відома як “Бухарестська дев’ятка”, складається з країн східного флангу НАТО, включаючи Польщу, країни Балтії та Румунію. Група діє вже шість років, із тих пір, як НАТО почало зміцнювати регіон через російську загрозу.
Керівник польського Бюро національної безпеки Павел Сольох наголосив, що це насамперед реакція на дії Росії.
Цитата:
“Основний сенс функціонування — це звернути увагу наших союзників на цю перспективу загроз зі Сходу. Звичайно, ми в Польщі усвідомлюємо, що агресивна та напориста російська політика надалі є загрозою”, — підкреслив Сольох.
Через місяць у Брюсселі, на саміті НАТО, політики мають обговорити питання плану реформ Альянсу на наступне десятиліття, а також ситуацію у Східній Європі.
Зустріч у Бухаресті відбувається за кілька днів до початку найбільших у цьому році навчань НАТО в Європі. Навчання під назвою “Steadfast Defeneder 21” (“Стійкий захисник 21”) розпочнуться у середу, 12 травня. Останньою їх частиною будуть маневри сухопутних військ у Румунії, також за участю польських солдатів.
У НАТО підкреслюють, що навчання оборонного характеру, але відомо, що однією з причин їх проведення саме і є аме дії Росії на кордоні з Україною.
Румунський сайт Realitateа, повідомляє, що участь у саміті візьмуть Президент США Джо Байден та державний секретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно відвідав Україну. Саміт відбуватиметься у змішаному форматі і представники США братимуть участь за допомогою відеозв’язку. Також в онлайн-форматі візьме участь у заході і Генсек НАТО Єнс Столтенберг.