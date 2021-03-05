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Байден и президент Еврокомиссии поговорили об Украине: что известно

Байден и президент Еврокомиссии поговорили об Украине: что известно

Киев  •  УНН

 • 25004 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поговорила с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. После разговора стало известно, что лидеры имеют общие взгляды на ситуацию в Украине, передает УНН со ссылкой на заявление фон дер Ляен на сайте Еврокомиссии.

Цитата

"Мы разделяем стратегический взгляд на Россию. Я предложила тесно координировать наши политические программы и мероприятия, особенно в отношении Восточной Европы. Мы имеем общие взгляды на ситуацию в Украине", - отмечается в заявлении.

Детали

также лидеры договорились активизировать сотрудничество как партнеры-единомышленники и поддерживать демократию, стабильность и процветание на фоне скоротечной международной обстановки. А также акцентировали на "тесном сотрудничестве с НАТО".

Ранее

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных против России из-за ее агрессию по отношению к Украине.

Добавим, что Зеленский пригласил Байдена на 30-летие Независимости Украины.

Дополнение

По данным МИД, в феврале состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны США Ллойдом Остином.

В МИД не уточнили, когда можно ожидать визита Владимира Зеленского в США, и принял ли Джо Байден приглашение приехать в Украину в августе.

Касательно подготовки азиатского турне, то, по данным министерства, “из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире процесс дипломатического согласования графика визитов президента Украины Владимира Зеленского в страны Азии пока продолжается”.

25 февраля в Офисе президента сообщили, что дипломаты работают над подготовкой визита президента Украины в США и его “большого азиатского турне”. Конкретных дат планируемых визитов там не привели.

К тому же, как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время дискуссии “Будущее американо-украинских отношений” — одной из главных задач посла Украины в Вашингтоне Оксаны Маркаровой в США будет привезти Байдена в Украину.

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