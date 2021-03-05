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Байден та президент Єврокомісії поговорили про Україну: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поговорила з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Після розмови стало відомо, що лідери мають спільні погляди на ситуацію в Україні, передає УНН із посиланням на заяву фон дер Ляєн на сайті Єврокомісії.

Цитата

”Ми поділяємо стратегічний погляд на Росію. Я запропонувала тісно координувати наші політичні програми і заходи, особливо стосовно Східної Європи. Ми маємо спільні погляди на ситуацію в Україні”, - наголошується у заяві.

Деталі

Також лідери домовилися активізувати співпрацю як партнери-однодумці і підтримувати демократію, стабільність та процвітання на тлі швидкоплинної міжнародної обстановки. А також акцентували на "тісній співпраці з НАТО”.

Раніше

Президент США Джо Байден продовжив на рік термін дії санкцій, запроваджених проти Росії через її агресію стосовно України.

Додамо, що Зеленський запросив Байдена на 30-річчя Незалежності України.

Доповнення

За даними МЗС, у лютому відбулися телефонні розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

У МЗС не уточнили, коли можна очікувати візиту Володимира Зеленського до США, і чи прийняв Джо Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.

Щодо підготовки азійського турне, то, за даними міністерства, “через складну епідеміологічну ситуацію у світі процес дипломатичного погодження графіку візитів президента України Володимира Зеленського до країн Азії наразі триває”.

25 лютого в Офісі президента повідомили, що дипломати працюють над підготовкою візиту президента України до США і його “великого азійського турне”. Конкретних дат планованих візитів там не навели.

До того ж, як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час дискусії “Майбутнє американсько-українських відносин” — одним з головних завдань посла України у Вашингтоні Оксани Маркарової у США буде привезти Байдена в Україну.

Українські Національні Новини

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