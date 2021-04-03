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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Байден отменил часть введенных Трампом санкций

Байден отменил часть введенных Трампом санкций

Киев  •  УНН

 • 29017 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о введении санкций против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США в пятницу, 2 апреля, передает УНН.

Цитата

Эти меры были “неуместными и неэффективными”, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему не согласны с действиями МУС “по палестинской и афганской ситуации”. “Мы сохраняем свое давнее несогласие с попытками суда установить юрисдикцию над военнослужащими государств, не являющихся участниками (МУС. — Ред.), как, например, США и Израиля”, — продолжил Блинкен. Он отметил также, что эти разногласия лучше решать через диалог, чем с помощью санкций.

Санкции Трампа против сотрудников МУС

В июне 2020 Дональд Трамп подписал указ, позволяющий запретить сотрудникам МУС и их родственникам въезд в Соединенные Штаты и заморозить их активы в США. Несколькими месяцами ранее, в марте 2020 года, МУС дал добро на проведение расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в 2003-2014 годах в Афганистане.

Прокурор суда пытается выяснить, замешаны в них боевики движения “Талибан”, афганские власти, солдаты США и американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Вашингтон не признает Международный уголовный суд, созданный в 2002 году.

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