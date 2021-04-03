Байден скасував частину введених Трампом санкцій

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Ці заходи були “недоречними і неефективними”, заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен. У той же час він підкреслив, що Сполучені Штати як і раніше не згодні з діями МКС “щодо палестинської і афганської ситуацій”. “Ми зберігаємо свою давню незгоду зі спробами суду встановити юрисдикцію над військовослужбовцями держав, які не є учасниками (МКС. — Ред.), як, наприклад, США і Ізраїлю”, — продовжив Блінкен. Він зазначив також, що ці розбіжності краще вирішувати через діалог, ніж за допомогою санкцій.

Санкції Трампа проти співробітників МКС

У червні 2020 року Дональд Трамп підписав указ, що дозволяє заборонити співробітникам МКС і їх родичам в’їзд до Сполучених Штатів і заморозити їх активи в США. Кількома місяцями раніше, в березні 2020 року, МКС дав добро на проведення розслідування передбачуваних військових злочинів, скоєних в 2003-2014 роках в Афганістані.

Прокурор суду намагається з’ясувати, чи замішані в них бойовики руху “Талібан”, афганська влада, солдати США і американське Центральне розвідувальне управління (ЦРУ). Вашингтон не визнає Міжнародний кримінальний суд, створений в 2002 році.