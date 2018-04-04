"Бавария" минимально победила "Севилью" в четвертьфинальной игре Лиги чемпионов

“Севилья” оптимистично начала матч, открыла счет усилиями Пабло Сарабия, но затем уступила перед мощью “Баварии”. Пусть оба гола мюнхенцев случились из-за рикошета от ног соперников (автогол Наваса, и забитый мяч Алькантары), но справедливость победы команды Юппа Хайнкеса не вызывала никаких сомнений — 1:2.

“Наша команда — сильнее, пусть мы и не показывали этого на протяжении всей игры. Мы позволили соперникам создать слишком много моментов, теряя мяч очень легко. Мы не использовали пространство в середине поля и не действовали в надлежащем темпе. В перерыве Хайнкес был недоволен, и мы тоже. Когда мы взвинтили темп, дела пошли лучше. Выездная победа — всегда хороший результат, но мы хотим выиграть и в Мюнхене”, — заявил нападающий немцев Томас Мюллер.

Примечательно, что наставник “Баварии” Хайнкес завоевал рекордную 12-ю победу подряд в Лиге чемпионов.

Добавим также, ответный поединок пройдет 11 апреля на поле мюнхенцев.