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"Баварія" мінімально перемогла "Севілью" у чвертьфінальній грі Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 9989 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У першому поєдинку чвертьфінального протистояння 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА андалузька “Севілья” приймала вдома мюнхенську “Баварію”, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Севілья” оптимістично розпочала матч, відкрила рахунок зусиллями Пабло Сарабії, але потім поступилася перед міццю “Баварії”. Нехай обидва голи мюнхенців трапилися через рикошети від ніг суперників (автогол Наваса, і забитий м’яч Алькантари), але справедливість перемоги команди Юппа Хайнкеса не викликала ніяких сумнівів — 1:2.

“Наша команда — сильніша, нехай ми і не показували цього протягом всієї гри. Ми дозволили суперникам створити занадто багато моментів, втрачаючи м’яч дуже легко. Ми не використали простір в середині поля і не діяли в належному темпі. У перерві Хайнкес був незадоволений, та й ми теж. Коли ми підвищили темп, справи пішли краще. Виїзна перемога — завжди хороший результат, але ми хочемо виграти і в Мюнхені”, — заявив нападник німців Томас Мюллер.

Примітно, що наставник “Баварії” Хайнкес виборов рекордну 12-ту перемогу поспіль в Лізі чемпіонів.

Додамо також, поєдинок у відповідь пройде 11-го квітня на полі мюнхенців.

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