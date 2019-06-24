Батутисты принесли Украине первую медаль третьего дня Европейских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Первую медаль сегодняшнего соревновательного дня Европейских игр-2019 для Украины принес дуэт в синхронных прыжках - Антон Давыденко и Николай пространственно. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Судьи оценили выступление украинских батутистив в 51,350 балла, что обеспечило второе место и 18-ю медаль в нашей спортивной копилки. Совсем немного не хватило, чтобы стать чемпионами Игр - представители Польши получили 51,450 балла. Бронзовыми призерами стали батутисты из Грузии с результатом в 50,790 балла.
"Несколько расстроен, ведь в душе очень хотелось вместе с Антоном стать победителем Игр. Впрочем, моя ошибка стоила нам" золота ". Но любая медаль - это успех, тем более вице-чемпионская. Всегда приятно пополнять копилку Украины", - отметил Николай Просторов.
Заметим, в активе украинской команды уже 5 "золотых", 7 "серебряных" и 6 "бронзовых" наград на ЕИ-2019.