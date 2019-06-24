Батутисти принесли Україні першу медаль третього дня Європейських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Першу медаль сьогоднішнього змагального дня Європейських ігор-2019 для України приніс дует у синхронних стрибках – Антон Давиденко та Микола Просторов. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.
Судді оцінили виступ українських батутистів у 51,350 бала, що забезпечило другу сходинку і 18-ту медаль до нашої спортивної скарбнички. Зовсім трохи не вистачило, аби стати чемпіонами Ігор – представники Польщі отримали 51,450 бала. Бронзовими призерами стали батутисти з Грузії з результатом у 50,790 бала.
"Дещо засмучений, адже в душі дуже хотілося разом з Антоном стати переможцем Ігор. Утім, моя помилка вартувала нам "золота". Але будь-яка медаль – це успіх, тим паче віце-чемпіонська. Завжди приємно поповнювати скарбничку України", – відзначив Микола Просторов.
Зауважимо, в активі української команди вже 5 "золотих", 7 "срібних" та 6 "бронзових" нагород на ЄІ-2019.