Баскетболисты сборной Украины победили Сербию на турнире в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Вторая национальная мужская сборная Украины по баскетболу победила команду Сербии в контрольном матче, который состоялся в городе Мейхекоу (Китай) и собрал 3000 зрителей, сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.
Проиграв три четверти, команда Евгения Мурзина сделала убийственный рывок в заключительной десятиминутке, которую выиграла 30:4, оформив победу в матче со счетом 67:57.
Лучшим в составе нашей команды стал Александр Кобец, который набрал 22 очка (5/7 двухочковых, 3/7 трехочковых, 3/4 штрафных).
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Также весомый вклад в выигрыш добавили Кожемякин 14 + 3 пд + 3 перехвата и Анисимов 10 + 8 подборов.
Отметим, что первый поединок между этими командами, который состоялся в Куншане, завершился победой сербов (74:68).
Добавим, что украинская команда сыграет в Мейхекоу еще два матча - 4 и 5 августа наша сборная будет противостоять сборным Китая и Анголы.