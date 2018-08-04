Баскетболісти збірної України перемогли Сербію на турнірі в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Друга національна чоловіча збірна України з баскетболу перемогла команду Сербії у контрольному матчі, який відбувся у місті Мейхекоу (Китай) і зібрав 3000 глядачів, повідомляє Федерація баскетболу України, передає УНН.
Програвши три чверті, команда Євгена Мурзіна зробила вбивчий ривок у заключній десятихвилинці, яку виграла 30:4, оформивши перемогу у матчі з рахунком 67:57.
Кращим у складі нашої команди став Олександр Кобець, який набрав 22 очки (5/7 двоочкових, 3/7 триочкових, 3/4 штрафних).
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Також вагомий внесок до виграшу додали Кожемякін 14 + 3 пд + 3 перехоплення і Анісімов 10 + 8 підбирань.
Відзначимо, що перший поєдинок між цими командами, який відбувся у Куншані, завершився перемогою сербів (74:68).
Додамо, що українська команда зіграє у Мейхекоу ще два матчі - 4 та 5 серпня наша збірна протистоятиме збірним Китаю та Анголи.