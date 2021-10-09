Баскетбол: действующий чемпион Украины получил разгромный выигрыш в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. ДК "Прометей", несмотря на то, что лишь два дня назад играл в Лиге чемпионов, без Дианджелло Харрисона победил дома "Черкасских Обезьян" во встрече украинской Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Уверен рывок хозяев на старте 14:0 показал, что они полностью восстановились после изнурительного лигочемпионовского поединка против испанского “Тенерифе” двумя днями ранее.
“Прометей” преобладал “Обезьян” фактически по всем показателям: больше и метко атаковал, лучше играл под кольцами, меньше терял. Поэтому уже по итогам первой половины слобожанцы оторвались на 26 очков. Заключительным во второй четверти стал эффектный данк Эванса.
После перерыва ход матча не изменился. Жители никак не могли наладить эффективное взаимодействие и остановить мощный натиск хозяев. Слобожанцев вовсе не сдерживало отсутствие в заявке на матч Дианджело Харрисона, который стал самым результативным в команде в предыдущем матче Лиги чемпионов.
В итоге у хозяев 10 и более очков набрали семь игроков, а Доу подобрался к этой черте на расстояние одного попадания.
Затем Прометей одержал третью победу подряд со старта (100:54) и повторил максимальную победную разницу в 46 очков с начала сезона. До этого так мощно “Будивельник” победил “Одессу” 30 сентября — 102:56.
Дополнение
В других поединках “Днепр” на выезде одолел “Тернополь” 90:77, а “Харьковские Соколы” уступили “Киев-Баскету” (66:87).