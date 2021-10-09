Баскетбол: чинний чемпіон України здобув розгромний виграш в Суперлізі

Деталі

Впевнений ривок господарів на старті 14:0 показав, що вони повністю відновилися після виснажливого лігочемпіонівського поєдинку проти іспанського “Тенерифе” двома днями раніше.

“Прометей” переважав “Мавп” фактично за всіма показниками: більше та влучніше атакував, краще грав під кільцями, менше втрачав. Відтак уже за підсумками першої половини слобожанці відірвалися на 26 очок. Заключним у другій чверті став ефектний данк Еванса.

По перерві хід матчу не змінився. Черкасці ніяк не могли налагодити ефективну взаємодію та зупинити потужний тиск господарів. Слобожанців зовсім не стримувала відсутність у заявці на матч Діанджело Харрісона, який став найрезультативнішим у команді в попередньому матчі Ліги чемпіонів.

У підсумку в господарів 10 та більше очок набрали сім гравців, а Доу підібрався до цієї межі на відстань одного влучання.

Відтак Прометей здобув третю перемогу поспіль зі старту (100:54) та повторив максимальну переможну різницю в 46 очок з початку сезону. До цього так потужно “Будівельник” переміг “Одесу” 30 вересня — 102:56.

Доповнення

В інших поєдинках “Дніпро” на виїзді здолав “Тернопіль” 90:77, а “Харківські Соколи” поступилися “Київ-Баскету” (66:87).