Баскетбол: "Будивельник" в третий раз в сезоне нанес поражение "Прометею"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Киевский "Будивельник" победил дома "Прометей" в центральном поединке соревновательного дня регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу, передает корреспондент УНН.
Детали
Быстрые отрывы от Липового и Лукашова позволили захватить "Прометею" лидерство на первых минутах (5:2). Матч перешел в противостояние легионеров обеих команд, особенно стоит отметить форварда гостей Рашада Вона, окончившего первую половину с 16 набранными очками. Первые 20 минут закончились с результатом 52:48 в пользу киевлян.
Счет в матче часто менялся, но решающим икс-фактором стал латвийский защитник киевлян Яковичс, который реализовал четыре дальних броска в заключительной четверти и помог "Будивельнику" праздновать выигрыш 98:90.
22 очка и 12 подборов у победителей набрал Дэвенпорт, 18 добавил Буртт, в "Прометее" 27 баллов у Рашада Вона.
Дополнение
"Будивельник" в третий раз в сезоне обыграл "Прометей" и с 15 выигрышами занимает 7-е место. "Прометей" имеет 19 побед и третью строчку.