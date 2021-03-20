Баскетбол: "Будівельник" втретє в сезоні завдав поразки "Прометею"

Деталі

Швидкі відриви від Липового та Лукашова дозволили захопити "Прометею" лідерство на перших хвилинах (5:2). Матч перейшов в протистоянні легіонерів обох команд, особливо варто відзначити форварда гостей Рашада Вона, який закінчив першу половину із 16 набраними очками. Перші 20 хвилин закінчилися з результатом 52:48 на користь киян.

Рахунок у матчі часто змінювався, але вирішальним ікс-фактором став латвійський захисник киян Яковічс, який реалізував чотири дальні кидки у заключній чверті та допоміг "Будівельнику" святкувати виграш 98:90.

22 очки і 12 підбирань у переможців набрав Девенпорт, 18 додав Буртт, у "Прометея" 27 балів у Рашада Вона.

Доповнення

"Будівельник" втретє в сезоні обіграв "Прометей" та з 15 виграшами займає 7-ме місце. "Прометей" має 19 звитяг і третій рядок.