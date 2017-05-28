"Барселона" в третий раз подряд выиграла Кубок Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Каталонская "Барселона" обыграла "Алавес" в финальном поединке за Кубок Испании, забив все мячи еще в первом тайме, сообщает УНН со ссылкой на сайт "сине-гранатовых".
Счет открыл лидер атаки каталонцев Лионель Месси, но через несколько минут Тео Эрнандес выровнял цифры на табло. Ударная концовка первой половины позволила "Барселоне" завоевать очередной трофей - забить удалось Неймару и Пако Алькасера (3: 1).
Примечательно, что данная встреча стала последней для главного наставника победителей Луиса Энрике, который покинет свой пост по окончании сезона.
Отметим, что "сине-гранатовые" выиграли третий Кубок Испании подряд и в целом имеют 29 побед Кубка, что является рекордным показателем.