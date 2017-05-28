"Барселона" в третий раз подряд выиграла Кубок Испании

Счет открыл лидер атаки каталонцев Лионель Месси, но через несколько минут Тео Эрнандес выровнял цифры на табло. Ударная концовка первой половины позволила "Барселоне" завоевать очередной трофей - забить удалось Неймару и Пако Алькасера ​​(3: 1).

Примечательно, что данная встреча стала последней для главного наставника победителей Луиса Энрике, который покинет свой пост по окончании сезона.

Отметим, что "сине-гранатовые" выиграли третий Кубок Испании подряд и в целом имеют 29 побед Кубка, что является рекордным показателем.