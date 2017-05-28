"Барселона" втретє підряд здобула Кубок Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Каталонська “Барселона” обіграла “Алавес” у фінальному поєдинку за Кубок Іспанії, забивши усі м’ячі ще в першому таймі, повідомляє УНН з посиланням на сайт “синьо-гранатових”.
Рахунок відкрив лідер атаки каталонців Ліонель Мессі, але через кілька хвилин Тео Ернандес вирівняв цифри на табло. Ударна кінцівка першої половини дозволила “Барселоні” завоювати черговий трофей — забити вдалося Неймару і Пако Алькасеру (3:1).
Примітно, що дана зустріч стала останньою для головного наставника переможців Луїса Енріке, котрий покине свій пост по завершенню сезону.
Зазначимо, що “синьо-гранатові” виграли третій Кубок Іспанії підряд і загалом мають 29 перемог Кубку, що є рекордним показником.