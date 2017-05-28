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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Барселона" втретє підряд здобула Кубок Іспанії

Київ • УНН

 • 17891 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Каталонська “Барселона” обіграла “Алавес” у фінальному поєдинку за Кубок Іспанії, забивши усі м’ячі ще в першому таймі, повідомляє УНН з посиланням на сайт “синьо-гранатових”.

"Барселона" втретє підряд здобула Кубок Іспанії

Рахунок відкрив лідер атаки каталонців Ліонель Мессі, але через кілька хвилин Тео Ернандес вирівняв цифри на табло. Ударна кінцівка першої половини дозволила “Барселоні” завоювати черговий трофей — забити вдалося Неймару і Пако Алькасеру (3:1).

Примітно, що дана зустріч стала останньою для головного наставника переможців Луїса Енріке, котрий покине свій пост по завершенню сезону.

Зазначимо, що “синьо-гранатові” виграли третій Кубок Іспанії підряд і загалом мають 29 перемог Кубку, що є рекордним показником.

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