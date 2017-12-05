Банковская тайна: Нацбанк обновил правила
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Национальный банк Украины обновил действующие нормы Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны и урегулировал вопросы раскрытия банками в электронном виде информации, содержащей банковскую тайну. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает УНН.
Национальный банк сделал следующее:
• обновил ссылки на законодательные акты Украины, на выполнение которых принято Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением НБУ от 14 июля 2006 года № 267;
• усовершенствовал порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, в электронном виде.
• урегулировал особенности предоставления банками информации, содержащей банковскую тайну, НАБУ и частным исполнителям;
• урегулировал применения печатей в связи с вступлением в силу соответствующего закона Украины.
Эти изменения, утвержденные соответствующим постановлением НБУ, вступят в силу с 1 января 2018 года.
Напомним, НБУ определил регламент работы системы электронных платежей и порядок работы банковской системы Украины в период новогодних праздников.