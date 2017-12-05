Банковская тайна: Нацбанк обновил правила

Национальный банк сделал следующее:

• обновил ссылки на законодательные акты Украины, на выполнение которых принято Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением НБУ от 14 июля 2006 года № 267;

• усовершенствовал порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, в электронном виде.

• урегулировал особенности предоставления банками информации, содержащей банковскую тайну, НАБУ и частным исполнителям;

• урегулировал применения печатей в связи с вступлением в силу соответствующего закона Украины.

Эти изменения, утвержденные соответствующим постановлением НБУ, вступят в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, НБУ определил регламент работы системы электронных платежей и порядок работы банковской системы Украины в период новогодних праздников.