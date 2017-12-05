Банківська таємниця: Нацбанк оновив правила
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Національний банк України оновив чинні норми Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці та врегулював питання розкриття банками в електронному вигляді інформації, яка містить банківську таємницю. Про це йдеться у повідомленні НБУ, передає УНН.
Національний банк зробив наступне:
• оновив посилання на законодавчі акти України, на виконання яких прийнято Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджені постановою НБУ від 14 липня 2006 року № 267;
• вдосконалив порядок розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, в електронному вигляді.
• врегулював особливості надання банками інформації, яка містить банківську таємницю, НАБУ та приватним виконавцям;
• врегулював застосування печаток у зв’язку із набранням чинності відповідного Закону України.
Ці зміни, затверджені відповідною постановою НБУ, наберуть чинності з 1 січня 2018 року.
Нагадаємо, НБУ визначив регламент роботи системи електронних платежів та порядок роботи банківської системи України у період новорічних свят.