Банки нарастили выдачу наличных в кассах: на что больше всего выдавали деньги

В первом квартале 2024 года кассовые обороты банков выросли: поступления наличных увеличились на 4,8%, а выдачи - на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что свидетельствует о восстановлении экономической активности, сообщили в НБУ в среду, пишет УНН.

Детали

"За I квартал 2024 года объемы кассовых оборотов банков выросли", - указали в Нацбанке.

По данным НБУ, объем поступлений наличности в кассы банков за январь-март этого года составил 629,8 млрд грн. Это на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Выдачи наличных из касс банков за прошлый год увеличились немного существеннее, на 14,8%, и составили 649,1 млрд грн.

В Нацбанке объяснили это "дальнейшим оживлением экономической активности". "Этому, в частности, способствовало повышение заработных и социальных выплат населению, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке и низкой инфляции, а также сезонные факторы", - указано в сообщении.

В то же время в I квартале 2024 года наибольшие объемы наличных из касс, как сообщается, банки традиционно выдавали для (% от общего объема расходов):

операций клиентов с использованием платежных карт - 84,8% (поскольку из-за неопределенности, связанной с военным положением, наличные остаются доступным и быстрым платежным инструментом для розничных операций);

подкрепления операторов почтовой связи - 4,0%;

приобретения иностранной валюты у клиентов - 3,1%.

Наибольшими источниками поступлений наличности в кассы банков были (% от общего объема поступлений):

торговая выручка - 31,8%;

операции клиентов с использованием платежных карточек - 24,1%;

поступления от продажи иностранной валюты - 16,5%.

"Также примечательно, что объемы кассовых оборотов банков (как по поступлению, так и выдаче из касс) за I квартал 2024 года превышают в среднем на 16% показатели I квартала 2021 года, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности", - отметили в НБУ.

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