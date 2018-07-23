Балуха увезли с Симферополя для ознакомления с материалами дела
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Украинского политзаключенного Владимира Балуха увезли из Симферопольского СИЗО для ознакомления с материалами дела. Об этом "Крым. Реалии" сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает УНН.
"Балуха вывезли для ознакомления с материалами дела где-то четыре дня назад. Он находится в изоляторе временного содержания в Раздольном. У него есть такое право и ему дали возможность им воспользоваться. Там ему следователь приносит материалы дела, он их там читает. Сегодня (23 июля – ред.) он, может, вернется", - сообщил Чийгоз.
Также Чийгоз сообщил, что в Симферопольском СИЗО Балуха продолжают держать в общей камере, несмотря на состояние его здоровья. Прекращать голодовку он все так же не намерен.
Напомним, подконтрольный России Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил ходатайство адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору.