Балуха увезли с Симферополя для ознакомления с материалами дела

"Балуха вывезли для ознакомления с материалами дела где-то четыре дня назад. Он находится в изоляторе временного содержания в Раздольном. У него есть такое право и ему дали возможность им воспользоваться. Там ему следователь приносит материалы дела, он их там читает. Сегодня (23 июля – ред.) он, может, вернется", - сообщил Чийгоз.



Также Чийгоз сообщил, что в Симферопольском СИЗО Балуха продолжают держать в общей камере, несмотря на состояние его здоровья. Прекращать голодовку он все так же не намерен.



Напомним, подконтрольный России Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил ходатайство адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору.



