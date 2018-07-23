Балуха вивезли з Сімферополя для ознайомлення з матеріалами справи

"Балуха вивезли для ознайомлення з матеріалами справи десь чотири дні тому. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання в Роздольному. У нього є таке право і йому дали можливість їм скористатися. Там йому слідчий приносить матеріали справи, він їх там читає. Сьогодні ( 23 липня - ред.) він, може, повернеться", - повідомив Чийгоз.



Також Чийгоз повідомив, що в Сімферопольському СІЗО Балуха продовжують тримати в загальній камері, незважаючи на стан його здоров'я. Припиняти голодування він все так же не має наміру.



Нагадаємо, підконтрольний Росії Залізничний районний суд Сімферополя відхилив клопотання адвоката Ольги Дінзе про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха за першим вироком.



