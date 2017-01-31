Балет "Жизель" в исполнении "Киев-модерн балета" покажут в Киеве в марте

"Наш спектакль о любви и предательстве. О том, что настоящая любовь самая сильная в этом мире. Мы появляемся на свет, чтобы любить. Наша "Жизель" об этом", - отметил Р.Поклитару.

Героиню нового балета с ее классическим образцом связывает мечта о настоящей большой любви. Но в этой постановке Жизель окажется в лапах современного большого города. И трагедия героини в том, что она так и не может выбраться из пропасти бедности.

"В эту современную версию классического балета я вложил всю свою любовь к первоисточнику. Вдыхая новую хореографическую жизнь в музыку Адана, я чувствовал небывалый творческий взлет. Моя Жизель не мила пейзанка, а обездоленное дитя большого современного города.

Как и ее классический прототип, она мечтает о настоящей большой любви. И также ее мечты терпят крах, столкнувшись с пропастью, которая делит наш мир на богатых и бедных. Но в отличие от своей предшественницы, Жизель в современной версии не будет дано блаженного ухода в идеализированный мир усопших душ. Ее судьба страшнее. Маленькая девочка с городских окраин, она будет пытаться остаться человеком, несмотря на испытания, которые выпадают на ее долю. Моя Жизель отчаянно борется за свое право любить и быть любимой. И хотя в конце ее жизнь обрывается, зритель будет верить в силу человеческого духа, что преподносит нам в часы самых тяжелых ударов судьбы", - говорит о постановке директор и художественный руководитель театра Раду Поклитару.

Отметим, что меценатом балета стала Людмила Русалина.

Создание уникального театра "Киев модерн-балет", возглавляемого Раду Поклитару, одним из ведущих хореографов современности, стало большим событием в современной художественной жизни страны и открыло украинскому зрителю мир современного танцевального театра.

"Киев модерн-балет" задуман как авторский театр, где основу репертуара и художественные приоритеты определяют неповторимый стиль Раду Поклитару и смелые творческие поиски молодых талантливых хореографов, учеников маэстро.

За период существования театра было создано 13 одноактных и 5 полнометражных спектаклей. Театр получил 5 премий "Киевская пектораль" за лучшие спектакли года.

Как сообщал УНН, в последний день зимы, 28 февраля на сцене "Октябрьского дворца" состоится показ балета Раду Поклитару "Щелкунчик.