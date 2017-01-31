Балет "Жизель" у виконанні "Київ-модерн балету" покажуть у Києві в березні

“Наш спектакль про кохання і зраду. Про те, що справжня любов найсильніша на цьому світі. Ми з’являємося на цей світ, щоб любити. Наша” Жизель “про це”, — зазначив Р.Поклітару.

Героїню нового балету з її класичним зразком пов’язує мрія про справжню велику любов. Але в цій постановці Жизель виявиться в лапах сучасного великого міста. І трагедія героїні в тому, що вона так і не може вибратися з прірви бідності.

“У цю сучасну версію класичного балету я вклав всю свою любов до першоджерела. Вдихаючи нову хореографічну життя в музику Адана, я відчував небувалий творчий злет. Моя Жизель не мила пейзанка, а знедолене дитя великого сучасного міста.

Як і її класичний прототип, вона мріє про справжню велику любов. І також її мрії терплять крах, зіткнувшись з прірвою, яка ділить наш світ на багатих і бідних. Але на відміну від своєї попередниці, Жизель в сучасній версії не буде дано блаженного догляду в ідеалізований світ покійних душ. Її доля страшніша. Маленька дівчинка з міських околиць, вона буде намагатися залишитися людиною, незважаючи на випробування, які випадають на її долю. Моя Жизель відчайдушно бореться за своє право любити і бути коханою. І хоча в кінці її життя обривається, глядач буде вірити в силу людського Духу, що підносить нас в години найважчих ударів долі”, — говорить про постановку директор і художній керівник театру Раду Поклітару.

Зазначимо, що меценатом балету стала Людмила Русаліна.

Створення унікального театру “Київ модерн-балет”, очолюваного Раду Поклітару, одним з провідних хореографів сучасності, стало великою подією в сучасній художній життя країни і відкрило українському глядачеві світ сучасного танцювального театру.

“Київ модерн-балет” задуманий як авторський театр, де основу репертуару та художні пріоритети визначають неповторний стиль Раду Поклітару і сміливі творчі пошуки молодих талановитих хореографів, учнів маестро.

За період існування театру було створено 13 одноактних і 5 повнометражних вистав. Театр отримав 5 премій “Київська пектораль” за кращі спектаклі року.

Як повідомляв УНН, в останній день зими, 28 лютого на сцені “Жовтневого палацу” відбудеться показ балету Раду Поклітару "Лускунчик.