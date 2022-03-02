Балаклея: на территорию общины зашли российские войска - городской голова

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"На территорию Балаклейской общины, зашли русские войска! Балаклейский городской совет, исполнительный комитет и я лично с войсками РФ сотрудничать не будем! Я остаюсь в родном городе, на своей земле, никуда бежать не собираюсь!"- сообщил городской голова.

Он также призвал жителей общины беречь себя и своих родных.

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Сегодня российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.

Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.