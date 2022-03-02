Балаклея: на территорию общины зашли российские войска - городской голова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Русские войска зашли на территорию Балаклейской общины. Городские власти и лично председатель Иван Столбовой заявил, что не будет сотрудничать с войсками РФ, передает УНН.
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"На территорию Балаклейской общины, зашли русские войска! Балаклейский городской совет, исполнительный комитет и я лично с войсками РФ сотрудничать не будем! Я остаюсь в родном городе, на своей земле, никуда бежать не собираюсь!"- сообщил городской голова.
Он также призвал жителей общины беречь себя и своих родных.
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Сегодня российские оккупанты попали крылатой ракетой в здание Харьковского городского совета.
Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.