Балаклія: на територію громади зайшли російські війська - міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Російські війська зайшли на територію Балаклійської громади. Міська влада та особисто голова Іван Столбовий заявив, що не співпрацюватиме з військами РФ, передає УНН.
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"На територію Балаклійської громади, зайшли Російські війська! Балаклійська міська рада, виконавчий комітет та я особисто з військами РФ співпрацювати не будемо! Я залишаюсь в рідному місті, на своїй землі, нікуди тікати не збираюсь!" - повідомив міський голова.
Він також закликав жителів громади берегти себе та своїх рідних.
Додамо
Сьогодні російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.
Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.