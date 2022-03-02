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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Балаклія: на територію громади зайшли російські війська - міський голова

Балаклія: на територію громади зайшли російські війська - міський голова

Київ • УНН

 • 470639 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Російські війська зайшли на територію Балаклійської громади. Міська влада та особисто голова Іван Столбовий заявив, що не співпрацюватиме з військами РФ, передає УНН.

Цитата

"На територію Балаклійської громади, зайшли Російські війська! Балаклійська міська рада, виконавчий комітет та я особисто з військами РФ співпрацювати не будемо! Я залишаюсь в рідному місті, на своїй землі, нікуди тікати не збираюсь!" - повідомив міський голова.

Він також закликав жителів громади берегти себе та своїх рідних.

Додамо

Сьогодні російські окупанти влучили крилатою ракетою в будівлю Харківської міської ради.

Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.

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