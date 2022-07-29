Баканова могли уволить из-за наличия доказательств финансовых связей Ермака с российским олигархом Фуксом, — Алексей Голобуцкий

По его данным, изъятые следователями материалы могли содержать доказательства связи’язков Фукса с аппаратом президента России и финансирования им главы ОП Андрея Ермака. Эти факты глава Баканов вроде бы планировал обнародовать в понедельник 18 июля, то есть на следующий день после своего внезапного увольнения.

Бизнесмен Павел Фукс — гражданин России, имеет совместный бизнес с семью’ей Андрея Портнова в РФ, о чем весной этого года сообщали журналисты «Схем». Один из его бизнесов в Украине — фонд «Инвестохилз Веста», скупающий проблемные активы. На компанию жаловались иностранные инвесторы, обвиняя ее в пользовании услугами черных нотариусов и рейдерском захвате бизнеса. В 2021 году СБУ инициировала уголовное производство против группы компаний «Инвестохиллз», в которую входит и фуксовская «Инвестохиллз Веста».

В публичной плоскости интересы Фукса и Ермака пересекались в рамках проекта мемориала в Бабьем Яру. Управляет проектом Роза Тапанова. С 2004 по 2019 год она работала в фирмах, связанных с Андреем Ермаком. «С ростом влияния Ермака росли и должности Тапановой: кроме управления Национальным заповедником «Бабий Яр», с апреля 2021 г. она назначена членом Наблюдательного совета АО «Сбербанк». В то же время, в 2020 году Тапанова упоминается в соглашениях с Павлом Фуксом и представляет в судах уже упомянутую финансовую компанию «Инвестохилз Веста», связанную с ним», — пишет Алексей Голобуцкий.

Тесные связи’Ермака с Фуксом и Россией, точнее риск их обнародования СБУ, могли стать истинной причиной увольнения Баканова, а не «борьба с российской агентурой» в правоохранительных органах, как это подают это в ОПУ .

«Независимый от Ермака Баканов вполне мог планировать обнародование этих доказательств. Это и могло стать реальной причиной молниеносной отставки второго детства президента: с целью недопущения разоблачения настоящей российской агентуры в высших эшелонах. Если да, то все удалось: ведь теперь весь контроль правоохранительной вертикали окончательно замкнулся на Андрее Ермаке», — пишет Алексей Голобуцкий.