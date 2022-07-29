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Баканова могли звільнити через наявність доказів фінансових зв’язків Єрмака з російським олігархом Фуксом, — Олексій Голобуцький

Баканова могли звільнити через наявність доказів фінансових зв’язків Єрмака з російським олігархом Фуксом, — Олексій Голобуцький

Київ • УНН

 • 95390 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Реальною причиною звільнення голови СБУ Івана Баканова могли стати обшуки в офісі афілійованої з Павлом Фуксом компанії «Інвестохіллз Веста» 14 липня. Баканова зняли, щоби він не встиг оприлюднити «знахідки». Про це у колонці для Цензор.net написав політичний експерт Олексій Голобуцький.

За його даними, вилучені слідчими матеріали могли містити докази зв’язків Фукса з апаратом президента Росії та фінансування ним голови ОП Андрія Єрмака. Ці факти голова Баканов начебто планував оприлюднити в понеділок 18 липня, тобто на наступний день після свого раптового звільнення.

Бізнесмен Павло Фукс — громадянин Росії, має спільний бізнес з сім’єю Андрія Портнова в РФ, про що весною цього року повідомляли журналісти «Схем». Один з його бізнесів в Україні — фонд «Інвестохіллз Веста», що скуповує проблемні активи. На компанію скаржилися іноземні інвестори, звинувачуючи її в користування послугами чорних нотаріусів та рейдерському захопленні бізнесів. В 2021 році СБУ ініціювала кримінальне провадження проти групи компаній «Інвестохіллз», до якої входить і фуксівська «Інвестохіллз Веста».

В публічній площині інтереси Фукса та Єрмака перетиналися в рамках проєкту меморіалу в Бабиному Ярі. Керує проектом Роза Тапанова. З 2004 по 2019 рік вона працювала в фірмах, пов’язаних з Андрієм Єрмаком. «Зі зростанням впливу Єрмака зростали й посади Тапанової: окрім управління Національним заповідником «Бабин Яр», з квітня 2021 вона призначена членом Наглядової ради АО «Ощадбанк». В той же час, в 2020 році Тапанова згадується в угодах з Павлом Фуксом та представляє в судах вже згадану фінансову компанію «Інвестохіллз Веста», пов’язану з ним», — пише Олексій Голобуцький.

Тісні зв’язки Єрмака з Фуксом та Росією, точніше ризик їхнього оприлюднення СБУ, могли стати істинною причиною звільнення Баканова, а не «боротьба з російською агентурою» в правоохоронних органах, як це подають це в ОПУ.

«Незалежний від Єрмака Баканов цілком міг планувати оприлюднення цих доказів. Це і могло стати реальною причиною блискавичної відставки друга дитинства президента: з метою недопущення викриття справжньої російської агентури у вищих ешелонах. Якщо так, то все вдалося: адже тепер весь контроль правоохоронної вертикалі остаточно замкнувся на Андрії Єрмаку», — пише Олексій Голобуцький.

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