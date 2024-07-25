Президент США Джо Байден заявил о намерении сохранять коалицию государств в поддержку Украины и для противодействия России. Он также пообещал усиливать НАТО и укреплять союзы в Тихоокеанском регионе.
Президент США Джо Байден утверждает, что будет сохранять коалицию государств в поддержку Украины и для противодействия России. Выступая в среду вечером из Овального кабинета Белого дома с телеобращением к согражданам, посвященным решению выйти из предвыборной гонки в США, передает УНН.
Детали
Байден заявил, что США продолжат «обеспечивать единство коалиции гордых стран», чтобы не допустить победы России в конфликте.
«Мы продолжим усиливать НАТО, я сделаю ее более мощной и единой, чем когда-либо в нашей истории», - сказал президент.
«Я буду делать то же самое для союзников в Тихоокеанском регионе», - добавил он.
Напомним,
Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов.
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