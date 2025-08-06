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БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок

Киев • УНН

 • 9988 просмотра

Что думают медики о рынке БАДов.

БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок

На фоне заявлений о потенциальном усилении контроля за оборотом биологически активных добавок (БАДов) среди части медиков растет обеспокоенность: вместо решения насущных проблем системы здравоохранения во власти снова пытаются "изобрести велосипед". УНН собрал мнения врачей относительно возможного введения нового регулирования на рынке БАДов.

БАДы - это не лекарства, но и не "вредные таблетки"

В первую очередь, нужно четко понимать: биологически активные добавки - это не лекарственные средства, но и не что-то опасное. В большинстве случаев речь идет о витаминах, микроэлементах и других веществах, поддерживающих организм в периоды повышенной нагрузки, диетических ограничений или при определенных клинических показаниях. К примеру, витамин D, магний, фолиевая кислота, Омега-3 - все это распространенные БАДы, которые принимает значительное количество украинцев. В нашей стране, как и в мире, БАДы считаются частью питания. И поэтому, как у нас, так и за рубежом, они продаются без рецепта. 

Сегодня аптеки, наряду с рецептурными препаратами, предлагают пациентам широкий выбор средств поддержания здоровья - в том числе и БАДы. Это - распространенная мировая практика. И важно понимать: то, что фармацевт предложил БАД, не означает принуждение к покупке. Решение всегда принимает сам пациент.

Отдельные кассы или рецепты для БАДов?

На фоне дискуссий о регулировании продажи БАДов звучат предложения от отдельных нардепов "отделить" эти добавки в аптеках - например, через специальные кассы или полки. Однако врачи убеждены: такое "новаторство" создаст путаницу, не имеет ничего общего с здравоохранением и может иметь обратный экономический эффект для бизнеса.

Еще более деструктивными выглядят идеи сделать БАДы рецептурными, чтобы аптеки их отпускали пациентам исключительно при наличии рецепта от врача.

"Это как изобретение велосипеда для себя… Это будет мешать и пациентам, и врачам", - отмечает акушер-гинеколог Ольга Дубенко.

Врачи подчеркивают: введение рецептов на БАДы - это не просто неудобство для пациентов. Это - прямая нагрузка на медицинскую систему, которая и без того работает на пределе.

"Я полдня трачу, захожу в систему, выписываю рецепт… Я считаю, что это лишняя нагрузка для всех: для аптеки, для врачей и пациентов. Тем более БАДы", - говорит Дубенко.

Похожего мнения и онколог Сергей Коровин. "БАДы покупаются свободно, это первое. А второе - у нас не так много специалистов, которые могут ориентироваться в этой проблеме… Это же нагрузка на врачей, то о чем вы говорите - это бред", - отметил врач.

Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизм04.08.25, 18:11 • 136041 просмотр

БАДы могут быть полезными. Но не для регулятора

Несмотря на то, что биологически активные добавки не являются лекарствами, в ряде случаев их прием имеет смысл. Например, если это происходит по назначению врача, или же если человек ориентируется в потребностях своего организма и самостоятельно решает принимать. Ярким примером может быть прием той же "Омеги-3", если человек не употребляет достаточно рыбы, или же не употребляет какой-то вид продуктов. Например, в случае дефицита витамина D, или в послеоперационный период, во время диет, для спортсменов или в условиях стресса врачи могут рекомендовать дополнить рацион пищевыми добавками. В любом случае лучше консультироваться по этому поводу со специалистом.

Стоит отметить, что в отдельных случаях врачи назначают пациентам дополнительные анализы для выявления того или иного дефицита и тогда рекомендуют курс витаминов или минералов.

"Например, если я как врач диагностирую анемию, причем особенно анемию миелобластную, которая может быть результатом дефицита витамина В12, то тогда - да, я направлю на этот анализ", - пояснил педиатр Андрей Пеньков. 

Он добавил, что анализы не назначаются всем подряд, это необходимо в исключительных случаях. Тогда потребности организма могут удовлетворяться с помощью витаминных комплексов. 

Врач также напомнил, что, например, витамин D - чуть ли не единственный, который нужно принимать почти всем, но для этого врач должен определить корректную дозировку. Часто витамин D в минимальной дозировке врачи рекомендуют принимать детям.

Прием биологически активных добавок особенно актуален для украинских военных, которые возвращаются из российского плена, где не имели доступа к качественному питанию.

"Я могу представить, как наши ребята возвращаются из плена, с дистрофией, с очень критической потерей веса, и, может, в период реабилитации вместе с диетой они будут получать какие-то препараты. Или, например, люди, которые занимаются спортом, они могут нуждаться в большем уровне, там, белка протеинового, а это очень трудно достичь с помощью обычной пищи", - отметил Пеньков.

В целом, он напомнил, что БАДы были созданы для поддержания организма прежде всего космонавтов и военных, которые во время своей работы не имеют доступа к качественному питанию. Врачи подчеркивают, что, имея хороший разнообразный рацион, потребность в дополнительных микроэлементах может не возникнуть.

Главное - контроль качества

В любом случае, убеждены медики, не нужен запрет или дополнительное регулирование БАДов, нужен жесткий контроль качества продукции на рынке.

"Очень важно, чтобы говно не продавалось. Рецепты здесь не помогут никак", - прямо заявляет Пеньков.

Так что БАДы - это не добро и не зло. Это отдельная категория средств, которые могут помочь поддержать организм в определенных ситуациях. Демонизировать их не стоит, но и сводить к статусу "почти лекарств", вводя рецепты или специальные кассы, - еще хуже. Это дополнительное давление на пациентов и врачей, без какой-либо доказательной выгоды.

Вопрос лежит в плоскости осведомленности пациентов, которые делают сознательный выбор. Украинская система здравоохранения нуждается не в фейковых реформах, а в реальной работе для улучшения жизни пациентов: кадров, инфраструктуры, доверия. А рецепты на витамин С, отдельная касса для магния или очередь к семейному врачу за фолиевой кислотой - это точно не то, что улучшит ситуацию.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Украина