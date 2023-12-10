Австрия стала самой счастливой страной ЕС с показателем удовлетворенности жизнью 7,9/10

Согласно новым данным статистического агентства ЕС, Австрия набрала 7,9 балла из 10 набрала 7,9 балла из 10 в ежегодной публикации Евростата о "показателях качества жизни", которая основывается на опросах, проведенных во всех странах-членах ЕС. Об этом сообщает Independent, передает УНН. Таким образом Австрия признана самой счастливой страной из 27 членов блока.

Детали

Польша, Финляндия и Румыния заняли второе место, набрав 7,7 балла из 10 возможных, тогда как самый низкий балл получила Болгария - единственная страна, набравшая менее шести баллов (5,6) по общему индексу удовлетворенности жизнью.

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Евростат заявил, что его публикация имеет целью "зафиксировать тенденции субъективного счастья европейских граждан", отметив, что "граждане ЕС, как правило, вполне удовлетворены своей жизнью в целом, получив в среднем 7,1 балла из 10 возможных".

В отчете отмечается, что такие факторы, как уровень образования, семья и финансовая стабильность, повлияли на общую удовлетворенность респондентов опроса своей жизнью, а не только материальное благосостояние.

Интересно отметить, что некоторые страны, которые в недалеком прошлом ассоциировались с низким уровнем доходов - такие как Румыния и Польша - оказались среди стран, где удовлетворенность жизнью самая высокая, что свидетельствует о сложности связи между субъективным благополучием и экономическим благосостоянием

отметили в Евростате.

Италия, Испания и Франция, одни из крупнейших экономик ЕС, колеблются вокруг среднего показателя 7,1 балла.

Германия оказалась одной из самых несчастных стран в опросе, опередив лишь Болгарию с показателем 6,5 балла.