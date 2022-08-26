Австралия начала официальное расследование тайного захвата власти экс-премьером

Детали

Действующий премьер-министр Энтони Альбанезе объявил о начале расследования, заявив, что система «парламентской демократии» в стране будет проверена.

Во время пандемии Covid-19 консервативный лидер Моррисон назначил себя в министерства здравоохранения, казначейства, финансов, ресурсов и внутренних дел, не сказав коллегам или общественности.

Расследование возглавит бывший судья Верховного суда Вирджиния Белл, и оно будет готово к 25 ноября.

«Нам нужно провести быстрое и ответное расследование», — сказал Альбанезе, добавив, что речь идет «не о политике, а о том, как это произошло, почему это произошло и кто об этом знал».

Моррисон настаивает на том, что он был прав, приняв «чрезвычайные полномочия» во время пандемии.

«Я вел корабль посреди бури», – сказал он в первом публичном выступлении после того, как разразился скандал, отмахнувшись от критиков.

Трое консервативных коллег Моррисона также подвергли критике поведение бывшего премьер-министра.