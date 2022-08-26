Австралія розпочала офіційне розслідування таємного захоплення влади експрем'єром
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У п'ятницю Австралія почала розслідування рішення експрем'єр-міністра Скотта Моррісона таємно призначити себе на кілька ключових міністерських постів. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.
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Чинний прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе оголосив про початок розслідування, заявивши, що систему «парламентської демократії» в країні буде перевірено.
Під час пандемії Covid-19 консервативний лідер Моррісон призначив себе до міністерств охорони здоров'я, казначейства, фінансів, ресурсів та внутрішніх справ, не сказавши колегам чи громадськості.
Розслідування очолить колишній суддя Верховного суду Вірджинія Белл, і воно буде готове до 25 листопада.
«Нам потрібно провести швидке та відповідне розслідування», — сказав Альбанезе, додавши, що йдеться «не про політику, а про те, як це сталося, чому це сталося і хто про це знав».
Морісон наполягає на тому, що він мав рацію, прийнявши «надзвичайні повноваження» під час пандемії.
«Я вів корабель посеред бурі», - сказав він у першому публічному виступі після того, як вибухнув скандал, відмахнувшись від критиків.
Троє консервативних колег Моррісона також розкритикували поведінку колишнього прем'єр-міністра.