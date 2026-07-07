Авиаудар рф по Харькову 7 июля - количество пострадавших возросло до 20 человек
Киев • УНН
В результате авиаудара по Шевченковскому району Харькова 7 июля погиб 54-летний мужчина, пострадали 20 человек, в том числе четверо детей. Повреждены медицинское и учебное заведения, АЗС, жилые дома.
В Харькове в результате российского авиаудара 7 июля погиб 54-летний мужчина, еще 20 человек пострадали, среди них - четверо детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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На месте попадания в Шевченковском районе повреждены медицинское и учебное заведения, АЗС, жилые и складские здания. Кроме того, горели автомобили и сухая трава на открытой территории. Спасатели ликвидировали пожары
Напомним
Во вторник, 7 июля, российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на Шевченковский район Харькова. Один человек погиб, также сообщалось о шести пострадавших, но впоследствии эта цифра выросла до 13 человек.