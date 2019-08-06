Авиация в Афганистане уничтожила 16 боевиков "Талибана"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В нескольких провинциях Афганистана в результате авиаударов в сутки уничтожено 16 членов движения Талибан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"По меньшей мере 16 боевиков движения" Талибан "уничтожены в результате нескольких авиаударов в Афганистане за последние 24 часа", - говорится в сообщении.
Командование корпуса специальных операций Национальной армии Афганистана уточняет, что авиаудары наносились в провинциях Урузган, Газни, Пактика и Фарьяб.
Кроме того, сообщается о трех уничтоженых мотоциклах боевиков.
Напомним, в Афганистане при взрыве рядом с автобусом погибли более 30 человек.